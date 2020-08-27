Хартум, , 03:04 — REGNUM Число погибших в результате стихийных бедствий в Судане, вызванных ливнями, выросло до 86 человек, сообщает пресс-служба суданского Национального совета по гражданской обороне.

Сообщается, что наиболее пострадавшими регионами от наводнений стали Северный Дарфур, Южный Кордофан, Хартум, Кассала и Гезира. Министерство водных ресурсов Судана призвало граждан страны проявлять необходимые меры безопасности, так как прогнозируется повышение уровня воды в Ниле в ближайшие три дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о 84 погибших в результате наводнений в Судане с начала сезона дождей. Также в результате стихийных бедствий погибли 5329 голов рогатого скота и оказались повреждены тысячи домов.

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