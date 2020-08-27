Хьюстон, США, , 03:15 — REGNUM Аэропорт Хьюстона (штат Техас, США) из-за приближения урагана «Лаура» 26 августа отменил более 60% рейсов. Это следует из опубликованной на сайте FlightAware информации.

По данным сайта, отслеживающего перемещения самолётов, в крупнейшем международном аэропорту Техаса в Хьюстоне отменено отправление 212 авиарейсов (61%) и задержано 11 (3%). Также в аэропорту отменён приём 201 авиарейса (62%) и отложено приземление 17 (5%).

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Лаура», который находится в 250 км от побережья США, стал ещё сильнее. Скорость ветра внутри урагана выросла с 61 м/с до 64,8 м/с. «Лаура» движется на северо-запад со скоростью 6,7 м/с.

Ранее телеканал ABC распространил информацию о том, что ВВС США перебазировали несколько бомбардировщиков B-52 с территории американского штата Луизиана, на который надвигается ураган «Лаура».

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