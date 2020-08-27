Вашингтон, , 01:34 — REGNUM Ураган «Лаура», который находится в 250 км от побережья США, стал еще сильнее, сообщается на странице в Twitter Национального центра США по наблюдению за ураганами.

Скорость ветра внутри урагана выросла с 61 метров в секунду до 64,8 м/с. «Лаура» движется на северо-запад со скоростью 6,7 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал ABC распространил информацию о том, что ВВС США перебазировали несколько бомбардировщиков B-52 с территории американского штата Луизиана, на который надвигается ураган «Лаура».

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