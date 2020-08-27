Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Ураган «Лаура», достигший территории США, заставил американских военных перебросить бомбардировщики B-52 с базы ВВС в штате Луизиана, который попал в зону наступления природной стихии, передает телеканал ABC.

Стратегический бомбардировщик B-52 U.S. Air Force

По сведению журналистов, самолеты покинули базу «Барксдэйл» и переведены в «более безопасное место».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа власти штатов Луизиана рекомендовали полутора миллионам человек эвакуироваться из-за угрозы урагана «Лаура».

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