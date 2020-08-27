Бейрут, , 00:55 — REGNUM Арестованы еще четверо подозреваемых в причастности к взрывам в порту ливанской столицы Бейрута, сообщает Национальное новостное агентство Ливана.

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Сообщается, что среди арестованных — глава службы безопасности Мохаммад Зиад аль-Авф, операционного директора порта Самер Раад, а также двое сотрудников таможни. Всего по делу о взрывах в порту Бейрута арестовано 16 человек с начала расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа правоохранительные органы задержали гендиректора порта Бейрута Хасана Крейтема. Также арестован и глава таможенной службы Ливана Бадри Дахера.

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