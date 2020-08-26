Рабат, , 23:47 — REGNUM Оазис Тигмерт (город Асрир, провинция Гельмим, Марокко) пострадал при пожаре, сообщает 26 августа Morocco Wold News.

Огонь начал распространяться по оазису в полдень, а к вечеру, несмотря на борьбу с огнём, сильно распространился, но был локализован.

Пожар начался в момент, когда температура воздуха достигла в Тигмерте +47 °С. В огне погибли животные и растения.

Согласно данным Главного управления метеорологии Марокко, до 27 августа температура в ряде районов королевства, в том числе в Гельмиме, достигнет +49 °С. Ситуацию с пожарами усугубляют ветра сирокко.

Прошлым летом в Марокко из-за жары сильнее всего пострадали оазисы в юго-восточной провинции Эррахидия. Сгорели свыше 2540 пальм и полторы тысячи оливковых деревьев в оазисе в долине Зиз.