Москва, , 21:50 — REGNUM Торговый центр «Ханой-Москва» загорелся на северо-востоке Москвы, сообщает 26 августа пресс-служба столичного управления МЧС.

Торговый центр «Ханой-Москва» Gennady Grachev

В данный момент спасатели эвакуируют посетителей и персонал.

«Задымление наблюдается по адресу: Ярославское шоссе, дом 146 корпус 2, на третьем этаже 24-этажного здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сообщили представители московского главка МЧС.

Очевидцы отмечают, что из здания торгового центра идёт очень плотный дым. Открытого огня пока не наблюдается.

Причины возгорания неизвестны.

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