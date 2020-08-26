Астрахань, , 20:53 — REGNUM В Астраханской области жителя Кореневского района подозревают в причинении тяжких телесных повреждений родной бабушке, от которых она скончалась. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 21 августа 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в доме села Комаровка Кореневского района Курской области со своей 84-летней бабушкой. Он подошел к сидящей на кровати пенсионерке и толкнул ее, женщина упала на кровать, а внук стал избивать её. Официальная версия — на почве «личных неприязненных отношений». Женщина скончалась от полученных травм.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Подозреваемый задержан, его планируют заключить под стражу.