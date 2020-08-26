Москва, , 20:41 — REGNUM Трое строителей погибли в результате падения с крыши здания на западе Москвы. Об этом сообщили 26 августа в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

По информации ведомства, трагический инцидент произошёл сегодня улице Рябиновой.

«При проведении работ на кровле нежилого строения трое строителей сорвались вниз. От полученных травм мужчины скончались на месте», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего Главным следственным управлением Москвы организована доследственная проверка. На месте в настоящее время работают следователи и криминалисты, устаноавливаются все обстоятельства инцидента.