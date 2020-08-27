Москва, , 08:01 — REGNUM 26 августа на Москву обрушился сильнейший ливень. Как сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы, коммунальные службы города были готовы к такому развитию событий, они заранее знали о надвигающейся беде, успели подготовиться и встретили ее во всеоружии. Чтобы последствия разгула стихии не нарушили работу городских систем, на улицах столицы в усиленном режиме трудятся более 300 аварийных бригад ГУП «Мосводосток». Около тысячи сотрудников и 270 единиц техники активно работают над тем, чтобы вода максимально быстро уходила в дождеприемные решетки. В проблемных местах, а также на вылетных магистралях и остановках общественного транспорта дежурят специальные бригады.

Специализированная техника оперативно откачивает воду в местах, где ее скопилось слишком много. Сильнее всего стихия разгулялась в Юго-Западном округе столицы — там выпало порядка 30 мм осадков, в Центральном округе — около 21 мм и в Южном — порядка 20 мм. Но столица в очередной раз оказалась готова к последствиям сильной непогоды, ситуация полностью под контролем коммунальных служб, и благодаря этому крупных происшествий в городе удается избежать.

По данным статистики, среднегодовой объем стока, который пропускает ливневая канализация столицы, составляет 606,6 млн кубических метров, а развитая сеть подземных трубопроводов различного диаметра из железобетона, кирпича, керамики и полипропилена превышает своей протяженностью отметку в 8 тысяч км. Как отмечают эксперты, Москва может дать фору многим другим мировым столицам и по числу смотровых и дождеприемных колодцев — в городе их уже более 360 тысяч. Особенность системы водоотведения на территории города Москвы состоит в том, что оно организовано сразу несколькими способами. Основной из них — это прием поверхностного стока дождевых и талых вод через водоприемные решетки в разветвленную сеть подземных трубопроводов. Также наряду с водоприемными колодцами на водосточной сети установлены смотровые колодцы, которые нужны для обслуживания водосточных трубопроводов. Чтобы содержать городскую водосточную сеть в технически исправном состоянии, ГУП «Мосводосток» регулярно проводит целый комплекс работ. Это может быть обычное обследование водосточной сети, когда бригада рабочих спускается в колодец и осматривает состояние трубопроводов; использование средств теледиагностики трубопроводов с помощью роботов; очистка и ремонт смотровых и водоприемных колодцев как вручную, так и с помощью современных илососных и комбинированных машин; или промывка водосточных трубопроводов каналопромывочными машинами.

Для проведения масштабных работ по содержанию в порядке водоотводящих систем есть серьезная причина — в последние годы климатические условия сильно изменились, а ливневые осадки нередко идут вместе с сильными порывами ветра и градом.