Астрахань, , 19:57 — REGNUM В Астраханской области попал в смертельное ДТП микроавтобус Mercedes. В результате аварии погиб один человек, еще восемь — пострадали и доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Происшествие произошло вечером 26 августа на трассе Астрахань — Махачкала в районе кольцевой развязки неподалеку от населённого пункта Лиман. Микроавтобус двигался из Ингушетии в Астрахань. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось в кювет. В результате ДТП скончался на месте водитель автобуса. Восемь пассажиров попали в больницу. В настоящее время устанавливается характер травм. Ведется проверка по факту ДТП.