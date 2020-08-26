Каргаполье, , 19:39 — REGNUM В Курганской области задержан начальник полицейского отделения посёлка Каргаполье Денис Мурашов. Его подозревают в присвоении бюджетных денег, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие полагает, что Мурашов в конце 2016 года организовал премирование подчинённых в явно завышенном размере. Затем полицейские, по незаконному указанию начальника, обналичивали и передавали ему лично или через третьих лиц львиную долю от сумм премирования. Полученные деньги он тратил по своему усмотрению.

Сотрудниками регионального УФСБ России 26 августа 2020 года были проведены обыски по месту жительства Мурашова и его родственников.

Начальник МО МВД России «Каргапольский» подозревается по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).