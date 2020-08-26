Нижний Тагил, Свердловская область, 26 августа 2020, 19:42 — REGNUM В Нижнем Тагиле злоумышленники похитили из мехового магазина Elena Furs 107 дорогостоящих шуб и сейф с деньгами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Шубы
Шубы

Кража произошла ранним утром 24 августа 2020 года. Ущерб, нанесённый преступниками, составил, по предварительным расчётам, свыше 23 млн рублей. Воры, скорее всего, проникли в магазин из подъезда через подвальное помещение. Среди украденного — «пальто и полупальто из норки и соболя, а также один жакет из меха куницы», уточнил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная причинением материального ущерба в крупном размере»). Сыщики опрашивают работников магазина, жителей соседних домов. Расследование взял на личный контроль глава городского управления МВД Ибрагим Абдулкадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале задержали подозреваемых в краже колёс на 1 млн рублей.

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