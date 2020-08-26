Ростов-на-Дону, , 19:07 — REGNUM Площадь лесного пожара в Ростовской области достигла 5 гектаров. К тушению огня привлечена авиация, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 26 августа.

Пожарная машина лесной охраны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На место прибыл и приступил к тушению вертолёт Ми 8 МЧС России. По состоянию на 18:00 мск площадь пожара составляет 5 га», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что пожар вспыхнул на территории Обливского участкового лесничества. Неподалёку расположен хутор Киреев.

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