Астрахань, , 19:04 — REGNUM В Астрахани после обрушения железобетонной конструкции в школе № 58 возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СУ РФ по региону.

Утром 24 августа в здании МБОУ СОШ № 58 в Трусовском районе в спортивном зале произошло обрушение железобетонной конструкции. В результате обрушения пострадали учитель истории и учитель физической культуры.

Все обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Как уже сообщало ИА REGNUM, в аварийной школе был проведён капитальный ремонт, после которого она была открыта в 2019 году.

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