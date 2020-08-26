Керчь, Крым, , 18:58 — REGNUM В жилом десятиэтажном доме, загоревшемся в Керчи, взорвался газ, сообщает 26 августа «Интерфакс» со ссылкой на неназванный информированный источник.

Газовый баллон Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению источника агентства, речь идёт о взрыве газового баллона.

О пострадавших от взрыва информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Керчи Сергей Бороздин заявил журналистам, что, по предварительным данным, от пожара в десятиэтажном жилом доме пострадал один человек.

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