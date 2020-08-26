Керчь, Крым, , 17:59 — REGNUM Пожар в десятиэтажном жилом доме в Керчи, возникший днём 26 августа, локализован, об этом сообщили в МЧС России.

Пожар в жилом доме в Керчи 82.mchs.gov.ru

«Эвакуировано пять человек. В 17:38 пожар локализован на площади 40 квадратных метров. Погибших нет», — уточнили в ГУ МЧС Крыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар возник на 8−9-м этажах высотного жилого дома. В МЧС предварительно сообщали об одном пострадавшем. При этом очевидцы сообщили о якобы взрыве газа.

Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре в жилом доме в Керчи пострадал один человек