Чебоксары, , 17:49 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении местного таксиста, которого подозревают в изнасиловании женщины-коллеги. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Следствие полагает, что преступление было совершено утром 24 августа 2020 года в квартире подозреваемого, где находилась его знакомая, также работающая водителем такси.

«Он её изнасиловал. Опасаясь дальнейших противоправных действий, потерпевшая сбежала из квартиры через балкон и обратилась за помощью к 37-летней прохожей, которая позвонила в полицию. Увидев это, злоумышленник нанес последней удар кулаком по лицу, от которого женщина потеряла сознание», — говорится в сообщении.

Горожанку доставили в больницу. Подозреваемый взят под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). Правоохранители также дадут оценку противоправным действиям злоумышленника в отношении другой пострадавшей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего горожанина, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера на базе отдыха. Жертвой стала 19-летний администратор.

Подробнее: В Чувашии администратор базы отдыха стала жертвой постояльца