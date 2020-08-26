Кемерово, , 17:32 — REGNUM В Кемеровской области полицейские разыскивают без вести пропавших подростков — Константина Критонова, 2003 года рождения из Полысаево и Альбину Воронкову, 2004 года рождения из Мариинский район.

Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, утром 24 августа они поехали провожать знакомого на автовокзал в Ленинск-Кузнецкий и до настоящего времени их местонахождение не установлено.

Полицейские просят всех, кто знает что-то о местонахождении подростков, сообщить об этом.