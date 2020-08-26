Николаев, Украина, , 16:04 — REGNUM В Николаеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в «минировании» поезда «Николаев — Киев», сообщила 26 августа пресс-служба областной Нацполиции.

Сообщение о минировании поступило в полицию вечером 25 августа. Поезд остановили на станции Явкино Баштанского района и эвакуировали около 700 пассажиров. В ходе осмотра взрывчатку не нашли.

В полиции рассказали, что 36-летний подозреваемый ехал домой после отдыха, опоздал на поезд и таким образом решил его остановить.

Мужчине грозит от двух до шести лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время празднования Дня независимости Украины в полицию Киева поступила ложная информация о минировании нескольких объектов на территории украинской столицы.

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