Одесса, Украина, , 16:03 — REGNUM Затонувший напротив одного из пляжей Одессы танкер Delfi поставили на киль, написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 26 августа в своём Telegram — канале.

«Следующий этап — визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна», — рассказал он.

Министр поблагодарил компании, которые выделили средства на подъём танкера, а также приняли непосредственное участие в операции.

Напомним, танкер Delfi сел на мель в ноябре 2019 года. Почти год судно лежало на боку, и из него постепенно выливалась нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что владелец танкера, который не смог организовать операцию по эвакуации судна, мешает властям Украины решать данную проблему.

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