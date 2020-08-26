Ульяновск, , 15:42 — REGNUM В Николаевском районе Ульяновской области прокуратура требует законсервировать шесть заброшенных объектов коммунальной инфраструктуры. Это необходимо, чтобы предотвратить к ним несанкционированный доступ людей, сообщает региональная прокуратура.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что в поселке Николаевка на улицах Комсомольская, Ульянова, Красная Горка, Дзержинского и Коммунальная расположены шесть объектов, которые длительное время не эксплуатируются и находятся в муниципальной собственности, — здания котельных, бань и мастерских.

В прокуратуре отмечают, что должностными лицами поселения не решён вопрос о демонтаже конструкций. Объекты не ограждены, на окнах и дверях нет металлических решёток, что «позволяет беспрепятственно проникать на них посторонним лицам», в том числе детям.

Суд удовлетворил иск прокурора Николаевского района об обязании администрации законсервировать шесть данных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Димитровграде Ульяновской области в ходе прокурорской проверки выявлены незаконные строения на землях федерального значения — речь идёт о киосках и павильоне. Прокурорская проверка показала, что торговые объекты появились без официально оформленных земельно-правовых документов.

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