Москва, , 15:40 — REGNUM В 2019 году одного из крупнейших партнёров-франчайзи «Додо Пиццы» Владимира Горецкого похитили и держали в заложниках, написал на своей странице в Facebook основатель сети Фёдор Овчинников.

По его словам, все началось с того, что Горецкому предложили пообщаться с инвестором, который проживал в Польше. Встречу назначили в сентябре в Риге, в аэропорту Горецкого встречал представитель инвестора, он пригласил его проехать к нему на виллу.

В доме бизнесмену брызнули в лицо из баллончика, повалили на пол, связали руки и завязали глаза. Злоумышленники потребовали от Горецкого предоставить им пароли от всех аккаунтов и счетов, а также заставили подтверждать транзакции.

Спустя несколько дней бизнесмена заставили подписаться долговые обязательства на 32 млн рублей и оставить отпечатки пальцев на оружии, пригрозив, что в случае чего оно «всплывет, где нужно».

После этого Горецкого отпустили, он обратился в полицию не только в Латвии, но и в России. Были заведены уголовные дела, в середине августа в Москве задержали первого подозреваемого. Сегодня в аэропорту Внуково задержали второго, написал Овчинников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двух жителей Екатеринбурга обвинили в похищении директора строительной фирмы. Они хотели, по версии следствия, получить от потерпевшего 500 тысяч рублей.

Читайте подробнее: Обвиняемые в похищении человека в Екатеринбурге могут получить до 15 лет