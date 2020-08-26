Элиста, , 15:23 — REGNUM На трассе Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в Калмыкии, где в ночь на 26 августа произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, аварийно-опасных участков нет. Об этом сообщил министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Виктор Джанжиев.

«Какие-либо заключения по данному происшествию будут позже, но по факту видно, что вопрос номер один — это безопасность на трассе. <…> Хочу призвать [водителей] быть внимательными и аккуратными, соблюдать скоростные режимы, а также режимы отдыха и остановочного процесса», — цитирует собеседника РИА «Калмыкия».

Джанжиев отметил, что обслуживание трассы проводится регулярно, на проблемных участках проводится ремонт. Колейностей, провалов или проседаний на автодороге нет.

ИА REGNUM напоминает, что авария произошла в Черноземельском районе. Три человека погибли, пятеро получили травмы. В автобусе на момент ДТП находились 45 человек.

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