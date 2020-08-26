Сеул, , 16:12 — REGNUM В Южной Кореи зафиксировали случай гибели человека от геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), вызванную хантавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

По данным источников, смерть представителя сухопутных войск наступила 21 августа, спустя десять дней после появления первых симптомов.

Известно, что после появления симптомов обратился в больницу и сдал анализ на коронавирус, результат был отрицательным, однако результат анализа на хантавирус оказался положительным.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — острая вирусная природно-очаговая болезнь, протекающая с высокой лихорадкой выраженной общейи нтоксикацией, геморрагическим синдромоми поражением почек в виде нефрозонефрита. ОсновнымпереносчикомГЛПС являются мелкие грызуны — домовые мыши и рыжие полевки.