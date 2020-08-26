Стокгольм, , 16:13 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на три человека. Такие данные 26 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 817 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 87 072 человека. За последние 24 часа их число увеличилось на 181 человека.

По состоянию на 26 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 21 пациент с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находится в реанимационных отделениях и получает медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 564 человека.