Сочи, Краснодарский край, , 15:00 — REGNUM Расследование уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, в связи с авиапроисшествием с участием пассажирского самолёта Boeing в Сочи в 2018 году, завершено Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации. Об этом сообщили 26 августа в пресс-службе СКР. Обвиняемым по делу проходит командир самолёта.

По версии следствия, 1 сентября 2018 года командир воздушного судна Boeing 737−8AS, выполнявшего регулярный пассажирский рейс по маршруту Москва (Внуково) — Сочи, при заходе на посадку проигнорировал сигналы системы самолёта, которые предупреждали о прогнозируемом сдвиге ветра и о фактическом нахождении воздушного судна в сдвиге ветра. Несмотря на то, что данными сигналами производство посадки запрещалось, и пилот должен был увести самолёт на второй круг, командир попытался посадить судно.

«В связи с допущенными нарушениями посадка воздушного судна произошла на удалении 1 285 метров от её входного торца вместо установленных 600 метров. Реверс двигателей в нарушение требований эксплуатационной документации включен через 17 секунд после касания воздушного судна взлётно-посадочной полосы и на удалении примерно 2 690 метров от её входного торца», — сообщили в СК.

Как считают следователи, действия командира экипажа привели к тому, что самолёт со скоростью 75 узлов (около 140 км/ч) выкатился за её пределы на 140 метров, пробил ограждение аэродрома и остановился в русле реки Мзымта. Самолёт серьёзно пострадал, произошло возгорание топлива, вытекавшего из поврежденного крыльевого бака левой консоли крыла. По данным СК, собственнику судна был причинен ущерб в размере около 615 млн рублей, эксплуатанту воздушного судна — около 265 млн рублей, акционерному обществу «Международный аэропорт Сочи» — ещё более 1,2 млн рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд», — уточнили в СК.