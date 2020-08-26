Элиста, , 14:53 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с участием пассажирского автобуса, передаёт ИА REGNUM.

«На месте происшествия задействованы все экстренные службы, проводится проверка, выясняются причины аварии. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Это тяжёлая утрата», — сказал Хасиков.

ИА REGNUM напоминает, что смертельная авария произошла на трассе в Черноземельском районе. Три человека скончались на месте происшествия, ещё пятеро получили травмы. Что привело к трагедии, выясняют также сотрудники прокуратуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Калмыкии начала проверку после смертельного ДТП с автобусом