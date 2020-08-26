Луганск, 26 августа 2020, 15:04 — REGNUM Пять украинских силовиков отравились алкоголем и продуктами, привезёнными волонтёрами в зону проведения карательной операции против Донбасса, сообщил 25 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
По словам Филипоненко, допуск волонтёров на позиции силовиков не был согласован с командованием. По факту происшествия в ВСУ проводится разбирательство.
Напомним, 24 августа в ДНР зафиксировали шесть случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ.
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