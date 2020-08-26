Канск, Красноярский край, , 14:39 — REGNUM В Канске Красноярского края разгорается скандал, связанный с прокалыванием шин автомобиля правоохранителями. Ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина в форме полицейского орудует неким предметом возле колеса. Позже хозяин автомобиля опубликовал фото со следами проколов.

«Мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о порче колеса его транспортного средства стражами порядка. В настоящее время по сообщению мужчины назначена служебная проверка, будет проведена экспертиза», — сообщает портал «Запад24».

Между тем, у инспекторов своя версия событий. Как отмечается, наряд ДПС ранее пытался остановить машину, двигавшуюся с нарушением требований к тонировке передних стекол. Однако водитель проигнорировал требование и скрылся. Позже автомобиль был найден в гаражном массиве.