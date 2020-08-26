Вашингтон, , 14:31 — REGNUM В американском штате Висконсин в результате применения полицейскими огнестрельного оружия против демонстрантов погибли два человека. Об этом сообщает AP news.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 25 августа. Изначально полицейские использовали для разгона протестующих слезоточивый газ, однако демонстранты жгли магазины.

В результате полицейские вынуждены были открыть стрельбу.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в городе Кеноше (штат Висконсин) вспыхнули акции протеста после ранения полицейскими чернокожего Джейкоба Блейка. Из-за беспорядков власти объявили в городе комендантский час в ночное время.

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