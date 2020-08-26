Турковский район, , 14:49 — REGNUM В Турковском районе Саратовской области после прокурорской проверки уволена местная жительница, занимавшая должность ведущего специалиста в администрации муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что женщина работала в отделе анализа, информации и печати администрации Турковского района. С ней был заключен договор после предъявления диплома о специальном образовании. Прокуратура выяснила, что документ о профессиональном образовании чиновнице не выдавался, обучение она не проходила.

Главе районе внесено представление об устранении нарушений закона и направлены материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо поддельного официального документа»).

Женщина освобождена от занимаемой должности и уволена с муниципальной службы.

ИА REGNUM ранее сообщало, администрация Батайска Ростовской области приняла на работу сотрудницу с поддельным дипломом. Это выявила прокурорская проверка. Возбуждено уголовное дело.

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