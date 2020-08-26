Самара, , 14:35 — REGNUM Создать областной родительский комитет поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на традиционной августовской конференции работников образования региона. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

По словам главы региона, родительский комитет начнет заниматься решением вопросов и проблем в сфере образования, которых возникает немало. При этом родительские голоса не должны быть разрозненными, а их предложения и проблемы не должны оставаться незамеченными.

Дмитрий Азаров предложил родительским комитетам вести контроль за качеством питания в школах. Глава региона напомнил, что Самарская область в числе первых исполнила поручение президента РФ по обеспечению младших школьников бесплатным горячим питанием. И с 1 сентября 143 тысячи учеников начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

При этом он отметил, что горячее питание должно быть сбалансированным и отвечать всем требованиям безопасности. Поэтому он пригласил родителей к составлению школьного цикличного меню.

Читайте ранее в этом сюжете: Общее образование: как решить проблему недофинансирования школ в регионах?