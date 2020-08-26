Забайкальский край, , 14:12 — REGNUM В Забайкальском крае закончено расследование уголовного дела в отношении заключённого под стражу — теперь уже бывшего заместителя главы администрации муниципального района «Ононский район» по территориальному развитию и экономике. Как сообщает сегодня, 26 августа, официальный сайт региональной прокуратуры, чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»).

По версии следствия, в ноябре 2017 года заместитель главы администрации решил похитить предоставленные муниципальному унитарному предприятию «Теплосети» часть денежных средств, предоставленных ранее региональным министерством территориального развития из бюджета Забайкальского края в качестве субсидий в сумме более 900 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов по коммунальным услугам.

С этой целью он организовал перечисление денежных средств в сумме 600 тыс. рублей с расчетного счета МУП «Теплосети» на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Резерв-строй» по фиктивному основанию «приобретение угля». В декабре 2017 года денежные средства обналичены и переданы должностному лицу. При этом уголь поставлен не был. Степень вины обвинённого в мошенничестве определитЦентральный районный суд Читы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последнее время это далеко не первое уголовное дело, в котором фигурируют чиновники Забайкалья, обвиняемые в мошенничестве.

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