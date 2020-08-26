Уфа, , 14:17 — REGNUM Кассационное представление на апелляционный приговор Верховного суда Башкирии, вынесенный в отношении трех бывших полицейских, поступило в Кировский районный суд Уфы. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба суда.

По сообщению пресс-службы суда, кассационное представление на апелляционный приговор Верховного суда республики от 3 июля текущего года по уголовному делу в отношении трех бывших полицейских было подано прокуратурой Башкирии 24 августа текущего года.

Отмечается, что сейчас материалы уголовного дела готовятся к передаче на кассационное рассмотрение в Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по версии следствия, осенью 2018 года в Уфимском районе сотрудница полиции обвинила своих коллег в групповом изнасиловании. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемые были уволены со службы. Потерпевшая также была уволена из МВД за употребление алкоголя на рабочем месте.

В результате в декабре прошлого года двух бывших полицейских приговорили к семи годам колонии общего режима, еще одного экс-полицейского — к шести годам колонии. Фигуранты уголовного дела обжаловали решение суда. 3 июня 2020 года два полицейских были оправданы Верховным судом Башкирии. Третьему обвиняемому наказание было снижено до четырех лет лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии администратор базы отдыха стала жертвой постояльца