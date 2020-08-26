Тбилиси, , 14:38 — REGNUM Движение машин на улице Хизанишвили в районе Глдани в Тбилиси 26 августа пришлось остановить из-за того, что там провалилось асфальтовое покрытие дороги. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, на этом участке недавно был произведен ремонт. На место прибыла строительно-дорожная техника и ведутся восстановительные работы. Мэр грузинской столицы Каха Каладзе предположил, что причиной этому стали обильные осадки, которые прошли в Тбилиси в выходные.

«У меня также есть фото в связи с тем, что происходило на сточных решетках в тот день, и как были переполнены водостоки. Это было вызвано обилием воды», — сказал градоначальник.

Он также потребовал проверить проектную документацию на ремонт дороги на этой улице и то, как были проведены работы.

Стоит отметить, что, по данным синоптиков, в прошлое воскресенье 23 августа в Тбилиси наблюдалось очень интенсивное выпадение осадков. Самые обильные ливни были в столичных районах Варкетили и Вашлиджвари. В целом в сильные дожди прошли тогда почти на всей территории Грузии.

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