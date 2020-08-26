Ростов-на-Дону, , 13:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону после ликвидации коммунальной аварии на водоводе произошёл новый порыв. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администарции 26 августа.

«Работы по устранению аварийной ситуации на водопроводной сети диаметром 1000 мм на улице Зоологической были закончены вовремя. Однако, при запуске системы в 3:00 мск произошёл новый порыв. Устранение аварийной ситуации продолжается в усиленном режиме», — уточнили в мэрии.

На месте происшествия работают две аварийные бригады. Жителям, проживающим в районе коммунальной аварии, организован подвоз воды.

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