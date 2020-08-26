Кемерово, , 13:35 — REGNUM По Кемерову сегодня, 26 августа, прокатилась волна сообщений о минировании объектов. Людей эвакуировали из нескольких кемеровских детских садов, торговых центров и предприятий теплоснабжения. Об этом сообщает редакция VSE42.Ru со ссылкой на источник в экстренных службах Кузбасса.

Уточняется, что аналогичные сообщения были получены и в Новокузнецке.

Экстренные службы отрабатывают сигналы.

Отметим, что анонимные сообения о минировании сегодня поступили и на электронную почту объектов топливно-энергетического комплекса Новосибирска.

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