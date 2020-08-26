Магас, , 13:03 — REGNUM В Ингушетии в ходе спецоперации по установлению местонахождения лиц, участвующих в незаконных вооруженных формированиях, произошел взрыв, в результате которого один из бандитов скончался. По данным «Интерфакса», им был приведен в действие так называемый пояс шахида — взрывное устройство, прикрепленное в телу.

Спецоперация проводится в селении Али-Юрт в Назрановском районе. В настоящее время она продолжается, оцеплены несколько улиц, ведется розыск второго участника перестрелки.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии силовики ликвидировали троих боевиков, открывших стрельбу по сотрудникам правопорядка. В ходе перестрелки были ранены двое силовиков. Было установлено, что нейтрализованные бандиты были связаны с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ингушетии в ходе спецоперации ликвидировали боевика