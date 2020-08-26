Посёлок городского типа Приаргунск, Забайкальский край, , 13:00 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальскому краю сегодня, 26 августа, после нападения бездомной собаки на четырёхлетнего ребёнка, известило о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Как сказано в официальном сообщении надзорного ведомства, состояние мальчика, который в настоящее время находится в в отделении реанимации краевой детской больницы, стабильно тяжелое.

«Следователи допрашивают работников органов местного самоуправления Приаргунского района, сельского поселения «Быркинское». Изъяты и изучаются документы, регламентирующие мероприятия по отлову безнадзорных животных», — отметили в СКР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 августа бездомная собака напала на четырёхлетнего мальчика — жителя села Бырка Приаргунского района. Мальчик был госпитализирован с множественными укусами головы, тела, рук и ног. Прежде чем возбуждать уголовное дело, была проведена доследственная проверка.

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