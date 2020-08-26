Посёлок городского типа Приаргунск, Забайкальский край, , 12:43 — REGNUM В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий теперь уже бывшим главой одного из сельских поселений Приаргунского района. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

«Предположительно, чиновник, не имея полномочий, распорядился недрами земли, а именно выдал индивидуальному предпринимателю, занимавшемуся ремонтом дороги, разрешение на добычу гравия и грунта в карьере, расположенном неподалеку от населенного пункта. В результате предприниматель незаконно добыл больше пяти тысяч кубометров грунта, причинив ущерб Российской Федерации на сумму четыре миллиона 268 тысяч рублей», — поясняют правоохранители. Решается вопрос о квалификации действий индивидуального предпринимателя.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор Читинского района Забайкальского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного действующего и одного бывшего муниципальных служащих администрации городского поселения «Атамановское». Чиновники использовали свои полномочия для незаконного оформления земельных участков в черте городского поселения.

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