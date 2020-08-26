Воронеж, , 12:30 — REGNUM Четыре человека, двое взрослых и двое детей, погибли в результате отравления угарным газом в Острогожском районе Воронежской области. Тела погибших были обнаружены 26 августа. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности четырем лицам»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Тела супругов 34 и 38 лет, а также двух их маленьких детей были обнаружены в жилом доме в селе Гнилое. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

На месте работают следователи СКР. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности межрайонного прокурора, уточнили в пресс-службе прокуратуры.