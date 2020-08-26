Самара, , 12:39 — REGNUM Жительницу Самары обвиняют в получении мошенническим путем денежного пособия ветерана боевых действий. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в 2006 году обвиняемая предоставила в Пенсионный фонд РФ по Тоцкому району Оренбургской области удостоверение «Ветерана боевых действий», выданное районным военным комиссариатом. Следователи считают, что удостоверение было получено после внесения в личное дело ложных сведений о прохождении службы и выполнении задач в Кавказском регионе.

В результате обвиняемая получила пожизненное право на получение каждый месяц денежной выплаты как ветеран боевых действий. Всего ей было получено порядка 330 тысяч рублей пособия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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