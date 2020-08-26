Тюмень, , 12:24 — REGNUM В Тюмени утром 26 августа 2020 года на строительстве объекта по улице Первомайской города погибли двое рабочих 1985 и 1991 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.

Предварительно установлено, что погибшие, находясь в строительной люльке, выполняли работы по обшивке фасада дома. В процессе работ трос тележки оборвался и они упали на землю с высоты пятого этажа.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится процессуальная проверка.