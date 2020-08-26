Новосибирск, , 12:17 — REGNUM В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после того, как 16-летний подросток отобрал у 12-летнего знакомого смартфон. Дело возбуждено по статье «Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, вечером 25 августа 2020 года подросток, встретив своего знакомого со смартфоном в руках, решил отобрать гаджет. Подросток замахнулся и потребовал, чтобы тот отдал ему телефон. Испугавшись, 12-летний мальчик отдал ему смартфон, стоимостью 18 тысяч рублей.

Позже потерпевший рассказал о произошедшем матери, которая обратилась в правоохранительные органы

Подозреваемый был установлен. Он добровольно вернул похищенный смартфон. Вину в совершении преступления подросток признал.

Расследование по уголовному делу продолжается.