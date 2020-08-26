Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM Дорожная авария с участием автобуса, минивена и внедорожника произошла утром 26 августа в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В ДТП пострадали два человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

ДТП на Выборгском шоссе Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП") Https://vk.com/spb_today

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 10 часов утра на пересечении Выборгского шоссе и улицы Хошимина, женщина, 1973 года рождения, управлявшая автомобилем Renault Duster, вместо предписанного для крайне левой полосы, где она двигалась, левого поворота поехала прямо и совершила касательное столкновение с двигавшимся в попутном направлении и поворачивающим налево автобусом «Нефаз 397» с пассажирами.

После чего автоледи-нарушитель наехала на бордюрный камень, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении легким коммерческим автомобилем VW Caddy.

Сама предполагаемая виновница ДТП в тяжёлом состоянии госпитализирована, ее пассажирка, женщина 1978 г.р., получила травмы средней тяжести.

«В автобусе было около 10 пассажиров, никто из них не пострадал. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.