Магас, , 12:07 — REGNUM В Ингушетии в ходе спецоперации ликвидировали одного боевика, сообщил 26 августа ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

Полицейское усиление Dagestan-today.com

«Спецоперация проводилась утром в среду в лесу в районе села Али-Юрт», — сообщил собеседник издания.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ингушетии силовики ликвидировали боевиков, которые являлись сторонниками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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