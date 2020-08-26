Тутаев, Ярославская область, , 11:58 — REGNUM 78-летняя жительница поселка Фоминское Ярославской области, которая скончалась от бешенства, соблюдала все предписания врачей с первого дня происшествия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на внучку погибшей.

Дикая лиса Pixabay.com

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областном департаменте ветеринарии рассказали, что женщина умерла, потому что «поздно обратилась к медикам». Внучка погибшей такую версию событий опровергает.

«Это произошло 1 июля. Она гуляла с соседкой, лиса выскочила из-за кустов. Помимо бабушки, пострадали еще четыре человека. Мне позвонила соседка и сказала, что на бабушку напала лиса. Я связалась со знакомыми врачами. Те сказали промыть рану с мылом и срочно ехать в больницу. Это и было сделано. Приехали в приемный покой Тутаевской ЦРБ. Рана была глубокая, два шва хирург наложил. Тогда же сделали первую прививку. На следующие прививки мы с мужем на машине ее возили», — говорит Анастасия Семенова.

Женщина делала прививки в течение месяца, как и другие пострадавшие. Кризис наступил 30 июля.

«После укола по дороге домой ее затошнило в машине. 1 августа резко поднялось давление. Вызвали скорую, которая сделала укол от давления. У нее началась водобоязнь. Повторно вызвали медиков, которые привезли бабушку в больницу и диагностировали бешенство. Ее отправили в Ярославскую инфекционную больницу», — сказала внучка погибшей.

Женщина умерла 6 августа. По словам ее родственницы, медики говорят о том, что на ситуацию повлиял возраст больной.

«Нам не хотели делать вскрытие. Пришлось дойти до главного врача больницы имени Соловьева, чтобы оно было сделано. После проведенного вскрытия в свидетельстве о смерти основной диагноз — бешенство», — добавила Анастасия Семенова.

По словам внучки погибшей, покусавшая ее бабушку лиса не найдена. В тот же день охотничья собака загрызла лисицу, но анализ на бешенство у дикого животного дал отрицательный результат.

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