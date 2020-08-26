Киев, , 11:56 — REGNUM К поджогу автомобиля журналистов программы «Схемы» могут быть причастны три человека, один из которых задержан, написал заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко 26 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сотрудниками полиции Киевской области был задержан гражданин, обоснованно подозреваемый в поджоге автомобиля программы журналистских расследований «Схемы». Ещё двое подозреваемых… установлены и будут объявлены в розыск», — написал он.

Геращенко отметил, что все трое являются вероятными исполнителями преступления. Следователи устанавливают заказчика.

Отметим, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук опубликовал в своём Telegram-канале удостоверение одного из подозреваемых, найденное у задержанного фигуранта данного дела. Оказалось, что мужчина в 2019 году работал внештатным корреспондентом официальной газеты партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Пётр Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании одного из подозреваемых в поджоге автомобиля журналистов.

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