Москва, , 11:42 — REGNUM В Москве началась доследственная проверка по факту инцидента в жилом доме. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

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По данным следствия, в жилом доме на улице Кубинка произошёл хлопок, повлекший возгорание и частичное обрушение.

«Сведения о пострадавших уточняются», — говорится в информации.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по столице. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 26 августа в жилом доме на улице Кубинка произошёл крупный пожар площадью 55 кв. метров. Пожарные спасли 16 человек.